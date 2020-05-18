Ученица рассказала о блокадных буднях города на Неве в своем рисунке

Работа ученицы Всеволожского Лицея № 1 Елизаветы Григорьевой была признана одной из лучших по итогам регионального конкурса школьных сочинений и рисунков «Моя семья в годы войны».

«Блокадные будни» – так назвала свой рисунок второклассница. Девочка сумела выразить одним лишь простым карандашом тишину и холод блокадных будней. На рисунке – застывшие силуэты закутанных в платки женщин, ожидающих своей очереди у проруби на Неве. Фоном – Ростральные колонны, здание биржи, Исаакиевский собор», — сообщается на сайте районного комитета по образованию.

Конкурс, организованный комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и Центром «Ладога» по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Года Памяти и славы в Российской Федерации и Года Победителей в Ленинградской области в 2020 году, вызвал большой интерес. Отборочный, муниципальный этап прошли рисунки и сочинения 3177 участников, в региональный этап прошли 175 сочинений и 106 рисунков.