«Ленинградский гектар» можно получить в экологически чистых районах области

15 мая комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области начал прием заявок для участия в конкурсе на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства. Первый в 2020 году тур распределения «гектаров», в котором победили 12 проектов, состоялся в марте.

Победители конкурса смогут получить участки в удаленных районах с чистой экологией — в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском.

Одновременно выделяется грант в три миллиона рублей. Средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, семян, техники, оборудования и бытового обустройства на полученной территории.

Заявления принимаются до 11 июня 2020 года включительно лично в комитете или Почтой России с датой отправки письма не позднее 11 июня. Подробная информация об условиях получения гранта размещена на сайте областного комитета по АПК.