Жители многоквартирных домов могут получить областные субсидии на благоустройство дворовых территорий

С февраля текущего года произошли изменения в порядке предоставления областных субсидий на благоустройство дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда». Теперь у жителей многоквартирных домов больше возможностей для получения финансирования на благоустройство своего двора.

Основанием для получения средств могут стать общее решение собственников жилья, оформленное соответствующим протоколом, а также разработанный проект благоустройства территории. Заявку необходимо подать в органы местного самоуправления.

В свой проект жители могут включить виды работ из минимального и дополнительного перечней, утвержденных Постановлением правительства Ленинградской области № 55 от 07 февраля 2020 года: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, озеленение территорий, оборудование детских площадок, создание пешеходных дорожек и тротуаров; оборудование спортивных площадок, автомобильных парковок, обустройство площадок для отдыха, установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, территорий для организации выгула собак.

Первыми во Всеволожске благоустроить двор по новым правилам решили жители дома 31 по улице Доктора Сотникова. На реализацию проекта уже выделена областная субсидия в размере порядка двух миллионов рублей.