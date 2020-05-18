Готовится к выпуску книга поэта Анатолия Молчанова

«Сказки и пересказки о войне» – так называется рукопись, которая осталась неопубликованной после смерти Анатолия Владимировича Молчанова.

Напомним, что Анатолий Владимирович Молчанов – известный поэт-блокадник, почетный гражданин Всеволожска и Всеволожского района. Он прожил долгую жизнь (1932–2011 гг.). Успел выпустить много книг и сборников стихов, например, сборник «Мы из блокады» (1992 год) и документальную книгу о знаменитой 101-й батарее, которая во время Великой Отечественной войны базировалась в деревне Коккорево. Издание называется «Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда» (2009 год). После смерти поэта библиотека № 4 в Санкт-Петербурге стала носить имя Анатолия Молчанова.

Он всегда был красивым мужчиной с благородными манерами. Проживал в Санкт-Петербурге, но во Всеволожском районе активно участвовал в патриотических мероприятиях. Читал свои стихи на митингах, где собирались ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Помимо этого, каждое лето он с супругой Евгенией Алексеевной Молчановой устраивался работать кружководом в детские лагеря отдыха Всеволожского района. Это были лагерь отдыха «Ладожец» (вблизи поселка Коккорево), детский лагерь «Маяк» (в поселке Осиновец) и пионерский лагерь Невского района, который когда-то принадлежал заводу имени Ленина и находился на окраине микрорайона «Южный». Здесь Анатолий Владимирович выступал в роли сказочника: он читал детям сказки, в том числе – собственного сочинения.

Вот эти военные сказки и рассказы и вошли в сборник «Сказки и пересказки о войне». Например, сюда вошел рассказ «Умный танк» о том, как танк, выпущенный на Кировском заводе, прошел от Ленинграда до Берлина, причем – с одним и тем же танкистом. Или сказка «Козьма Бебекин в тылу врага», как дрессированный козел, который раньше выступал в цирке, случайно попал на оккупированную немцами территорию. Этот козел пугал немцев, а затем с невероятными приключениями сумел выйти на свою территорию. Есть и еще интересные истории, собранные в этой рукописи, которую Анатолий Молчанов собирался выпустить, да не успел.

В настоящее время супруга Анатолия Владимировича – Евгения Алексеевна – подготовила пилотный выпуск этой книги с иллюстрациями. В создании пилотного варианта книги участвовала вся семья Молчановых. Предисловие к взрослому изданию написала дочь Анатолия Молчанова – кандидат педагогических наук Ольга Анатольевна Ивановская. Любимая внучка Анатолия Молчанова – Мария – выступила в роли редактора книги. А внук Михаил Молчанов нарисовал иллюстрации к сказкам своего дедушки, которые он сам вместе с другими детьми слушал, находясь в детских лагерях Всеволожского района.

На апрель 2020 года в музыкально-поэтическом салоне «Родник» был назначен вечер А.В. Молчанова и презентация этого сборника. Однако введенный режим самоизоляции нарушил планы. Но мы надеемся, что, как только он завершится полностью, поэтический вечер, посвященный памяти А.В. Молчанова, состоится, и тогда мы услышим на нем «Сказки и пересказки о войне».

А пока напомним, что 12 января 2021 года будет памятная дата – 10 лет со дня смерти известного поэта. В Санкт-Петербурге в связи с этим уже были проведены поэтические «Молчановские чтения» в разных школах. И нам во Всеволожском районе к этой дате тоже надо готовиться.

Людмила Однобокова