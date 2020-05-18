В Заневке отметили День медицинской сестры подарками для амбулатории

Медикам амбулатории «Заневский пост» переданы необходимые для работы и обследования пациентов приборы – так в администрации МО «Заневское городское поселение» решили отметить новый праздник День медицинской сестры. Защитные экраны и стетоскопы были закуплены на средства местного депутата Андрея Юлатова.

Амбулатория «Заневский пост» обслуживает жителей Заневки, Новосергиевки, Суоранды, Хирвости, Янино-1, Янино-2, поселков при железнодорожных станциях Мяглово и Пятый километр. В последний год население увеличивается в основном за счет новых кварталов многоэтажных домов в Янино, официально здесь зарегистрировано около одиннадцати с половиной тысяч человек. Здание амбулатории «Заневский пост» построено в 1930 году, в 2013–м здесь прошел капитальный ремонт с перепланировкой в соответствии с современными требованиями. В настоящее время амбулатория укомплектована медицинским персоналом и новым оборудованием.

Светлана Завадская