Вместо старой школы в Колтушах будет построен детский сад

Полным ходом идет капитальный ремонт и реконструкция двухэтажного здания бывшей начальной школы в Колтушах. К концу лета здесь, в Школьном переулке, должен открыться новый современный детский сад.

В ходе ремонта будут полностью заменены наружные и внутренние инженерные сети, установлен вентилируемый фасад, новые двери и окна. На прилегающей территории запланированы работы по благоустройству, включая установку системы наружного освещения и оборудованные игровые площадки с травмобезопасным синтетическим покрытием.

В настоящее время завершены все земляные и общестроительные работы, выполнена внутренняя разводка, проложены наружные коммуникации. Внутри здания идут отделочные работы. На территории детского сада укладывают тротуарную плитку.

«Пора уже заняться газонами и посадкой кустов и деревьев», – отметил глава районной администрации Андрей Низовский в ходе плановой рабочей поездки по строящимся объектам.

Светлана Завадская