Большая перемена Юлии Морозовой

Женский бизнес-драйв в Ленинградской области набирает обороты. Все больше современных дам становятся деловыми, смелыми и активными. Они готовы эффективно проявлять себя в политике и бизнесе.

Креатив, карьера и коммуникабельность

Все чаще женщины отходят от патриархальных традиций бюргерской формулы «трех K»: kirche, kinder, kuchen – церковь, дети, кухня. Домостроевские взгляды канули в Лету. В век глобальных преобразований в российской реальности появились «три новых наших К»: креатив, карьера и коммуникабельность. В каких только сферах женщин нет! Они учат, лечат, производят товары, воспитывают детей, пишут законы, выстраивают дипломатические отношения на международной арене.

Постепенно активные предпринимательницы выбирают пути, направленные не только на получение прибыли, но и на позитивные социальные изменения в своем городе или районе. Среди них руководитель ООО «Большая перемена» Юлия Морозова, которая намерена организовать начальные классы семейного обучения для детей во Всеволожске.

Наша собеседница относится к тем людям, которые при выборе пути руководствуются не только коммерческими целями, но и настроены на позитивные изменения в родном городе и районе. Сейчас бизнес-леди делает первые шаги, для того чтобы реализовать свою идею.

– Все начиналось с открытия группы продленного дня, – рассказывает Юлия Морозова. Сама она переехала во Всеволожск из Сибири. Город на Дороге жизни, как говорит собеседница, заманил своими чудесными лесами и прекрасной экологией.

– Мы, это я и мой компаньон Александра Рыжова, арендовали светлое и просторное помещение на улице Шишканя. Делая ремонт, все обдумывали до мелочей, даже иллюстрации на стенах. В первое время у нас было всего два-три ребенка, сейчас – около десяти ребятишек. Система занятий с детьми заточена на максимальном развитии детей с минимальным использованием гаджетов. У нас они играют в настольные игры и салочки, участвуют в викторинах, социализируются со сверстниками под чутким наблюдением педагога, – говорит она.

Как рассуждает Юлия, родители, приобретая своему чаду современную электронную технику, не всегда имеют возможность проконтролировать, как ребенок использует новую «игрушку». А дети, предоставленные сами себе, часами зависают в социальных сетях или играют в популярные игры.

– Безусловно, интернет полезен, но в ограниченном количестве и с тщательно подобранными программами и видеоконтентом, – продолжает свой рассказ собеседница. – Постоянно работая и совершенствуя нашу группу продленного дня, мы созрели для создания классов семейного обучения. Сейчас готовим документы на получение лицензии. Нынешняя система образования устроена так, что классы многочисленны и порой переполнены, учителям сложно уделить внимание каждому. Это влечет за собой большее участие родителей в образовательном процессе, а такая возможность есть далеко не у всех. На решение этой социальной задачи и направлена наша деятельность.

Уже в сентябре ООО «Большая перемена» планирует открытие двух немногочисленных классов семейного обучения по 8 человек. В перспективе активное сотрудничество со всеволожским Кванториумом, который оснащен современным оборудованием и мощным потенциалом для развития детей.

Зеленый свет дает прорыв

– Помощь на старте мне оказал Фонд поддержки предпринимателей – бизнес-инкубатор Всеволожского района, – рассказывает дальше Юлия Морозова. – Там работают настоящие профессионалы, которые в начале трудного пути готовы поддержать и помочь. Это реально необходимо! О том, что для стартапов в России предусмотрена поддержка со стороны государства, я узнала еще в Омске, где трудилась на руководящей должности в компании «Росгосстрах». Имея опыт руководителя, мне всегда хотелось начать свое собственное дело. Обучение на курсе для начинающих предпринимателей я начала в Фонде поддержки предпринимательства в Омске, но потом пришлось его прервать по причине второго декретного отпуска.

Переехав два года назад во Всеволожск, наша героиня решилась на реализацию своего проекта и направилась в Фонд развития предпринимательства – бизнес-инкубатор Всеволожского района.

Она была очень ограничена в ресурсах и хотела учиться. Во Всеволожском бизнес-инкубаторе удалось получить необходимые знания в сфере социального предпринимательства. Здесь помогли и с контактами всех государственных служб, которые необходимы для открытия своего дела. В данный момент подготовлен бизнес-план, и энтузиасты надеются получить субсидию в размере до 700 тысяч рублей. Эти средства как воздух необходимы им для технического переоснащения клуба.

– Знаете, руководящая должность в крупной компании позволила масштабно мыслить, опыт материнства и воспитательной работы помог с выбором пути, и все это заложило мощный потенциал для развития собственного предприятия социальной направленности, – говорит Юлия. – Нельзя отчаиваться. Любой опыт, как положительный, так и отрицательный, позволяет очертить дальнейшую траекторию движения.

Недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал проект «Ленинградский прорыв». В нем есть пункт, посвященный женщинам-предпринимательницам. Сегодня разрабатываются отдельные финансовые продукты, направленные на поддержку социальных программ деловых дам.

– Я бы с удовольствием приняла участие в проекте «Ленинградский прорыв», – делится планами наша героиня. – Так складывается, что я не ожидаю у моря погоды. Для человека, который знает, к какой гавани он направляется, все ветры попутные. У меня достаточно активная жизненная позиция и много интересных идей по взаимодействию с существующей системой образования. Отмечу, что в РФ сильная образовательная сфера, с ней нужно взаимодействовать и участвовать в максимальном вовлечении в нее детей. Конечно, извлечение прибыли – это основное, ради чего любой предприниматель открывает дело, но мы осваиваем нишу, которая направлена на образование будущего поколения, а это одна из главных социальных задач.

Ирэн Овсепян