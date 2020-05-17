ДНД – значит порядок

Наши читатели постарше, конечно, помнят времена, когда улицы городов и поселков патрулировали наряды ДНД – добровольной народной дружины. Возможно, кто-то и сам с красной повязкой на рукаве вместе с сотрудниками милиции в свободное от работы время следил за общественным порядком. Народные дружины всегда были хорошими помощниками для правоохранителей, но со сменой политического и экономического строя прекратили свое существование.

Однако положительный опыт прошлых лет не был забыт: в рамках Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» деятельность добровольных народных дружин стала возрождаться, и сегодня аббревиатура ДНД известна каждому. В чем же в настоящее время заключается основная миссия народных дружинников, как они участвуют в охране общественного порядка и кто может вступить в ряды ДНД – об этом в интервью с директором МКУ «Общественная безопасность и правозащита» МО «Всеволожский муниципальный район» С.А. Сигаревым.

– Сергей Александрович, каковы основные направления работы добровольных народных дружин на территории нашего района?

– Главная задача дружинников – содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка, совместное с сотрудниками полиции патрулирование территории, пресечение и предупреждение правонарушений.

Еще одно важное направление деятельности ДНД – профилактика правонарушений и разъяснительная работа.

По утвержденному графику дружинники района вместе с сотрудниками полиции проводят плановые рейды, патрулирование территории района, во время которых обеспечивают соблюдение законности и правопорядка, осуществляют информационно-разъяснительную работу с гражданами. Участвуют дружинники и в обеспечении порядка при проведении общественно-массовых мероприятий.

– Сколько человек состоит в рядах народных дружин нашего района?

– На сегодняшний день в районе осуществляют свою деятельность 14 добровольных народных дружин. Общая численность дружинников составляет 188 человек.

Подразделения ДНД созданы в Заневском, Муринском, Свердловском, Кузьмоловском, Сертоловском, Токсовском, Новодевяткинском поселениях и в городе Всеволожске. Также действует отряд дружины Всеволожского муниципального района в составе региональной общественной организации «Специализированная народная дружина по безопасности дорожного движения».

Все указанные общественные формирования внесены в реестр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО и оформили необходимые трехсторонние соглашения, которые подписываются начальником полиции УМВД, главой администрации поселения и командиром ДНД.

– Можете назвать примеры успешной работы народных дружин в нашем районе?

– В период карантинных мер и ограничений народные дружинники совместно с сотрудниками полиции ежедневно выходят на службу по охране общественного порядка и профилактике правонарушений в поселениях нашего района. Всего же за 4 месяца 2020 года дружинники участвовали в обеспечении общественного порядка при проведении 597 различных мероприятий, из них – 534 рейда. Во время несения службы провели 1134 профилактические беседы с гражданами, нарушающими общественный порядок, а также режим самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об успешной работе ДНД Всеволожского района говорят и победы в конкурсах «Лучший дружинник Ленинградской области» и «Лучшая дружина Ленинградской области».

По результатам смотра–конкурса 2019 года I место заняла ДНД МО

«Заневское городское поселение». Трое народных дружинников этого Поселения – Мамичев С.М., Баранов А.С. и Бурмистров А.А.– стали призерами, а «Лучшим дружинником Ленинградской области» по итогам работы за 2018-й год стал Зараковский Максим Николаевич – член ДНД МО «Новодевяткинское сельское поселение». А сама народная дружина этого же поселения заняла 3-е место.

– Как ведется набор в ряды ДНД?

– Штабом народной дружины Всеволожского района проводится постоянная работа по вовлечению в ряды дружинников людей с активной гражданской позицией, имеющих желание участвовать в охране общественного порядка на территории своих поселений. В СМИ периодически публикуются статьи о положительном опыте работы народных дружин. С этой целью ежегодно поселения получают наглядную агитацию и плакаты, изготавливаемые по заказу Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

За прошедшие 5 лет прослеживается существенная динамика роста количества создаваемых добровольных народных дружин. В Свердловском и Муринском городских поселениях осуществляют свою деятельность уже по две добровольных народных дружины. Вступление в ряды ДНД – это реальная возможность в полной мере проявить свою жизненную позицию, на деле быть полезным обществу. Дружинники в определенной степени являются гарантами спокойствия и безопасности жителей наших городов и поселков. В одном ряду с сотрудниками правоохранительных органов они стоят на страже законности и порядка, благополучия наших земляков.

Беседовала Светлана Завадская