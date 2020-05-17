В Юкках работают уличные библиотеки

В Юкковском сельском поселении появились уличные библиотеки. Яркие и красочные книжные домики разместили возле детских площадок на улице Горной в поселке Юкки и в деревне Лупполово.

«Теперь жители могут в удобном и доступном формате обмениваться книгами и читать разнообразную литературу совершенно бесплатно», – сообщается на официальной страничке поселения в соцсетях. Также администрация выразила благодарность «Северное РЭП» за изготовление библиотечных домиков.

Пополнятся уличные библиотеки книгами из фонда старой сельской библиотеки на Еловой аллее, заброшенной с 2007 года.

Организаторы общественной библиотеки обратились к жителям с просьбой бережно относиться к книжным домикам и соблюдать простые правила:

– всегда закрывать дверцу, чтобы влага не испортила книги;

– в условиях пандемии коронавируса дезинфицировать руки до и после чтения;

– не забирать все книги домой, а также не захламлять территорию рядом с домиком.

Фото пресс-службы администрации Юкковского сельского поселения