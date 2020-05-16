Начинаем готовиться к чемпионату по мини-футболу

С 12 мая в Ленинградской области можно проводить спортивные занятия на открытом воздухе. Так как Всеволожский район относится к «красной зоне», то здесь разрешены только индивидуальные (парные) тренировки без использования раздевалок. Но после долгого сидения дома наши футболисты восприняли и это как хороший шанс поработать на улице с мячом.

До 31 мая Российский футбольный союз приостановил все соревнования. Но, как только будет полностью снят режим самоизоляции, продолжатся футбольные турниры. В Ленинградской области это, в первую очередь, чемпионат Ленинградской области по мини-футболу среди мужских команд и Первенство области по мини-футболу среди детско-юношеских команд.

Уже не за горами то время, когда команды выйдут на поле. Поэтому сейчас не лишним будет напомнить предыдущие результаты чемпионата Ленинградской области по мини-футболу среди мужских команд. В нем принимают участие наши футбольные клубы «ФК ВМР ЛО» (Всеволожский район), «Надежда» (город Всеволожск) и «Дубровка». Режим самоизоляции был введен 18 марта. До этого прошли семь туров чемпионата (а всего должно быть девять).

Первый тур состоялся в первое воскресенье февраля. «ФК ВМР ЛО» и команда «Автомобилист» (Сланцы) сыграли со счетом 2:2. «Надежда» проиграла «Атланту» (Тосно) со счетом 2:3. ФК «Дубровка» выиграл у ФК «Славатор» (Лодейное поле) со счетом 4:2.

Во втором туре «ФК ВМР ЛО» встречался с ФК «Дубровка» и выиграл со счетом 6:0. «Надежда» проиграла ФК «Кировец» (Тихвин) со счетом 3:6.

В третьем туре «ФК ВМР ЛО» сыграл вничью с ФСЦ «Волхов» (0:0). «Надежда» проиграла ФК «Славатор» (Лодейное Поле) со счетом 2:6. ФК «Дубровка» выиграл у «Автомобилиста» (Сланцы) со счетом 6:5.

Во время четвертого тура «ФК ВМР ЛО» выиграл у «Сборной ГМР» (Гатчинский район) со счетом 2:0. «Надежда» проиграла «Автомобилисту» (Сланцы) со счетом 1:9. ФК «Дубровка» проиграл «ФСЦ Волхов» со счетом 3:13.

В пятом туре «ФК ВМР ЛО» выиграл у «Кировца» (Тихвин) с разгромным счетом 9:1. «Надежда» проиграла «ФСЦ Волхов» со счетом 2:12. А «Дубровка» сыграла со «Сборной ГМР» (Гатчинский район) вничью (4:4).

В шестом туре команда «ФК ВМР ЛО» не участвовала. «Надежда» проиграла «Сборной ГМР» (Гатчинский район) со счетом 0:4, а «Дубровка» выиграла у команды «Кировец» (Тихвин) со счетом 9:4.

Седьмой тур проходил 14–15 марта. «ФК ВМР ЛО» выиграл у нашей «Надежды» со счетом 15:3. ФК «Дубровка» в этом туре участие не принимал.

До завершения чемпионата Ленинградской области по мини-футболу 2020 года осталось всего два тура. Команда «ФК ВМР ЛО» пока находится на втором месте. А если кого-то огорчают результаты ФК «Надежда», то следует сделать скидку, что игроки этой команды очень молоды. Это, пожалуй, самая молодая команда чемпионата. Участие в нем станет для «Надежды» хорошим опытом. А победы у нее еще впереди.

Команда «ФК ВМР ЛО» – очень сильный соперник для других команд чемпионата. Напоминаем, что она является действующим обладателем Кубка Ленинградской области 2019 года по мини-футболу. И надеемся, что в чемпионате по мини-футболу 2020 года она тоже займет первое место.

Людмила Однобокова