Конкурс «Грани моего детства» ждет участников от 3 до 17 лет

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района) объявил онлайн-конкурс видеороликов «Грани моего детства» в четырех возрастных категориях: 3–6 лет; 7–10 лет; 11–13 лет; 14–17 лет.

Конкурс проводится по 8-ми тематическим номинациям:

«Вот оно какое, наше лето!»;

«Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка»;

«Маму с папой берегу – помогаю, как могу»;

«Мое призвание – волонтер»;

«Вот что значит – настоящий верный друг»;

«Природу родного края люблю, берегу, охраняю»;

«Мир моих увлечений»;

«Эврика! – мои первые открытия».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять видеоролик продолжительностью до 2-х минут на одну из предложенных тем; выложить видеоролик на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» с хештегом #Гранимоегодетства до 31 мая 2020 года с указанием тематической номинации и возраста участника на момент участия в конкурсе; подписаться на группу ДДЮТ Всеволожского района «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/ddut_vsevolozhsk