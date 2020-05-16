Во Всеволожске полным ходом идет ремонт дорог

В нынешнем году во Всеволожске отремонтируют 20 дорог. Работы на трех участках – на Всеволожском проспекте, ул. Завадской и ул. Северной, завершены. Дорожники выполнили план с опережением. Осталось только нанести разметки и установить «лежачих полицейских». На очереди ремонт в переулке Вахрушева и на улице Василеозерской.

За последний год в городе наметились положительные сдвиги, а, главное, созданы условия и предпосылки для развития дорожного хозяйства. Сегодня невооруженным взглядом видно, как вовсю кипит работа. С опережением графика восстанавливаются дороги. В этом большая заслуга сотрудников управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Поставленные перед управлением задачи выполняются с опережением.

В нынешнем году впервые ремонтные работы завершились так рано. «Уложились в рекордные сроки», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», глава администрации Всеволожского района. Обычно «дорожный сезон» начинается в конце весны и завершается летом.

Напомним, что ранее быстро ремонтировать дороги мешало отсутствие техники. Для того чтобы провести даже незначительный ремонт, необходимо было объявить и провести аукцион. Безусловно, это сильно сказывалось на сроках реализации ремонта, затягивая процесс. Поэтому администрация решила закупить технику. После этого приобретения всеволожские дороги стали ремонтироваться в кратчайшие сроки.

Подготовила Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива