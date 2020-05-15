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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

С опережением графика строится пожарное депо в Кудрово

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Полным ходом идет строительство пожарного депо в северной части города Кудрово. В настоящее время на площадке сварены и установлены все балки, соединительные и крепежные детали каркаса будущего здания. Строители работают с опережением графика – красят стыки и проверяют прочность сварных конструкций.

Пожарное депо в северном Кудрово строится на участке площадью 2,5 тысячи квадратных метров. На его территории разместятся открытая стоянка для пяти единиц специального транспорта, учебная башня с предохранительной подушкой, зона отдыха, спортплощадка и площадка для сбора мусора. Общая площадь депо составит почти 800 квадратных метров. Заказчиком строительства является АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», средства выделили застройщики.

Подготовила Светлана Завадская

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