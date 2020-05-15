Призывные комиссии Всеволожского района приступили к работе

С 12 мая во Всеволожском районе, пусть и со многими ограничениями, «оживает» трудовая деятельность. Приступил к работе и военный комиссариат. На вопросы «В.в.» ответил военный комиссар Всеволожского района и г. Всеволожска Николай Александров.

– Мы – люди военные и действуем согласно распоряжениям вышестоящего командования. Согласно приказу в районе с соблюдением всех мер предосторожности 12 мая приступили к работе призывные и медицинские комиссии нашего подразделения.

Это стало возможным в том числе и потому, что и в период самоограничения работники военкомата вели необходимую для осуществления призыва работу в дистанционном режиме.

Как правило, мы осуществляем отправку призывников в торжественной обстановке с приглашением руководителей района и города, ветеранов, родных и близких новобранцев. К сожалению, в этом году в связи с известными событиями этого мы сделать не сможем, и тем не менее 19 мая первая группа призывников из нашего района отправится для прохождения воинской службы в воинские части Западного военного округа.

Пожелаем им с честью выполнить свой долг перед страной.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина из архива