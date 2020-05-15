Помним всех поименно: в Кузьмоловском увековечили в камне память о ветеранах

Совет ветеранов и администрация Кузьмоловского поселения проводят постоянную работу по сбору сведений об участниках войны, тружениках тыла, узниках фашистских концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, захороненных на кузьмоловском и токсовском кладбищах, для того чтобы внести их имена на мемориалы.

К 75-летию Дня Победы на памятнике, установленном на кузьмоловском кладбище, появились имена 17 жителей Кузьмоловского ГП – участников ВОВ. Среди них – Кокорева Валентина Александровна, встретившая начало Великой Отечественной войны в Бресте, где она работала врачом в госпитале.

На мемориал, расположенный на токсовском кладбище, внесены имена 14 жителей Кузьмоловского ГП – участников войны, тружеников тыла, узников лагерей, жителей блокадного Ленинграда.

Безвозмездную помощь в обновлении списка имен на мемориалах оказали ИП Вдовенко Н.В., ООО Гранит, ИП Мядзель А.А.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского городского поселения