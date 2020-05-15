Идет заочный тур конкурса лучший «Голос Всеволожского района»

Полюбившийся зрителям конкурс «Голос Всеволожского района», на счету которого уже несколько настоящих «звездных» открытий, в этом году еще ждет своей участи. Быть или не быть очному туру, решают не организаторы, а эпидемиологическая ситуация.

Заочный тур, начавшийся 13 апреля, планировалось завершить 20 мая, но заявок пока поступило немного. Не исключено, что прием аудио- и видеозаписей от участников будет продлен.

Теперь уже с полной определенностью можно сказать, что 1 июня, в День защиты детей, офлайн-конкурс не состоится – уже не хватит времени на подготовку. О том, когда же все-таки участники смогут выступить перед жюри на сцене КДЦ «Южный», станет известно после 20 мая.

Фото Антона Ляпина из архива