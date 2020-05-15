Дубровка благоустраивается в плановом режиме

В администрации Дубровского городского поселения не прекращается работа по благоустройству. В настоящее время идет подготовка к ремонту уличного освещения с установкой светодиодных светильников над подъездами МКД. Всего планируется установить 26 светильников в 11 МКД.

Продолжается пересадка кустарников с ул. Советской от будущей амбулатории на пешеходную зону по ул. Советской; проводятся субботники по уборке территории с соблюдением дистанции; осуществляется дезинфекция всех подъездов.

Фото пресс-службы администрации Дубровского городского поселения