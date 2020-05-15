Дороги Ленобласти: время обновлять

Ленинградская область – уникальный субъект Российской Федерации. Значительная часть импортных и экспортных товаров и сырья перемещается именно по нашим дорогам. Поэтому федеральная власть уделяет огромное внимание поддержанию дорожной сети в нормативном состоянии и развитию новых проектов: строительству мостов, путепроводов, дорожных развязок.

Однако транспортные потоки не ограничиваются только национальными автомагистралями. Большая часть жителей чаще всего пользуется в повседневной жизни региональными и местными дорогами и, конечно, от их состояния также зависит, вовремя ли привезут в магазины свежий хлеб, успеют ли дети утром в сельскую школу и смогут ли жители региона безопасно добраться до работы.

И вот здесь у многих возникают вполне справедливые вопросы к местным властям. Ведь не секрет, что далеко не все районные и даже региональные дороги могут похвастать свежим ремонтом, а некоторые не соответствуют даже положенным нормативам.

Федеральные средства идут

Именно для кардинального улучшения дорожной ситуации был создан и уже несколько лет реализуется федеральный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест, где происходят ДТП.

Администрация Ленинградской области рекомендовала руководителям муниципальных органов власти усилить работу по предоставлению актуальных паспортов по местным улицам и дорогам в единую федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов.

На основе этих данных сейчас создается единая карта всех дорог на территории РФ. По информации из областного комитета по дорожному хозяйству, в этом году в Ленобласти активно продолжаются ремонтные работы 118 километров областных дорог. Заказчиком всех указанных работ выступает ГКУ «Ленавтодор».

Кроме того, муниципалитетам во всех районах выделяются субсидии из областного дорожного фонда. К примеру, в этом году на ремонт, капремонт, строительство и реконструкцию муниципальных дорог из дорожного фонда выделено более 1,5 миллиарда рублей, о чем сообщил на днях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В программе принимают участие 205 населенных пунктов Ленобласти – местные администрации сами определили объекты и стоимость необходимых работ. На эти деньги будут отремонтированы около 200 километров региональных трасс.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Мы услышали поручение Президента РФ и увеличили дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, чтобы сделать как можно больше».

Как сейчас ремонтируют дороги?

Главный заказчик большинства работ по строительству и ремонту областных дорог – Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». По данным экспертов агентства, в США 80% автомобильных дорог выполнены из цементобетона, в Германии – около 40%, а в нашей стране таких дорог – всего 3%. Это, а также суровые климатические условия в большинстве регионов России, несоблюдение технологических нормативов при строительстве и превышение максимальной нагрузки большегрузными автомобилями приводят к такому быстрому и сильному износу дорог. А это серьезная проблема.

И если климат при всем желании изменить невозможно, то за усилением контроля передвижения большегрузных фур и соблюдением технологий можно и нужно следить. Сегодня дорожная отрасль России завершает переход к интенсивному инновационному типу развития: каждый год в эксплуатацию вводится более 300 км новых участков федеральных дорог, свыше 8 тысяч – ремонтируется, более 16 тысяч приведено в порядок в прошлом году. При прокладке новых дорог и ремонте уже существующих применяется самая современная техника, чаще всего зарубежного производства. На глазах меняются и технологии строительства.

В частности, с каждым годом растет потребление полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) – в среднем, на 20% в год. Использование ПБВ способно обеспечить утвержденные государством межремонтные сроки эксплуатации дорожного покрытия – 12 лет до ремонта и 24 года до капитального ремонта. При этом затраты на содержание дорог снижаются более чем в два раза.

Битум и материалы на его основе – важнейшие компоненты асфальтобетонов для дорожного строительства. В готовой смеси его содержание не превышает 7%. Однако от свойств данного материала или ПБВ на 90% зависит устойчивость дорожного полотна к появлению трещин и на 40% – устойчивость к образованию колеи.

Высококачественные дорожные материалы – залог успешной реализации и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который уже к 2024 году должен кардинально изменить российскую дорожную сеть, приведя большую часть дорог в соответствие нормативам.

По данным «Росавтодора», успешно внедряется методология объемного проектирования асфальтобетонной смеси – аналог технологии Superpave. Смеси, создаваемые по данной методике, учитывают климатические условия, интенсивность движения и нагрузки под конкретный объект, а также позволяют прогнозировать поведение асфальтобетона еще на этапе выбора материалов.

Большим проектам – серьезные финансы

Дорожный комитет Ленинградской области и «Росавтодор» достигли договоренности о предоставлении региону средств в размере более 5 млрд рублей на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Деньги будут доводиться до региона в течение ближайших лет.

Председатель областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов сообщил о планах дорожников на 2020 год. Из того, что стоит выделить особо – строительство моста через реку Волхов в Киришах и путепровода во Всеволожске, реконструкция Колтушского шоссе и обход ближайшего петербургского пригорода Мурино.

Строительство мостов через Волхов и Свирь стартовало в Ленобласти в январе этого года. На эти цели выделено более 7 млрд рублей. Эти проекты позволят в значительной степени разгрузить самые напряженные участки региональных и федеральных трасс, увеличив количество транзитного транспорта.

Жителям Ленобласти станет проще ездить в Петербург

Власти Ленобласти предложили Санкт-Петербургу объединить усилия в создании удобного способа передвижения для пассажиров, следующих из ближайших пригородов в мегаполис.

В ходе заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который состоялся 5 марта этого года, речь шла о создании транспортно-пересадочных узлов у станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный Ручей, Гатчина, Токсово, Ивановская, Нева.

Руководитель управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов уверен, что значительная часть пассажиров со смежных автобусных маршрутов будет пользоваться пригородными электропоездами, минуя пробки на дорогах в утренние и вечерние часы пик. Этой же цели призваны служить и намеченные областными властями ТПУ у конечных станций петербургского метрополитена.

Эти меры позволят жителям ближайших к Северной столице районов Ленобласти, которые приезжают в Петербург на работу и учебу, гораздо быстрей и комфортней добираться до места назначения.

Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ

Информация о сроках проведения дорожных работ:

Диспетчерская служба отдела оперативного управления производством ГКУ «Ленавтодор» для обращения граждан по вопросам дорожного хозяйства Ленинградской области: 8 (812) 251-42-84 (круглосуточно).

Сообщить о проблемных участках региональных и муниципальных дорог можно в приемную Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области по тел. 8 (812) 539-45-25.