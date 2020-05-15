«Дом авиаторов» примет участие в «Ночи музеев»
Завтра, 16 мая, пройдет ставшая уже традиционной акция «Ночь музеев». Ленинградская область в третий раз принимает участие в этом международном проекте, в этом году – виртуально.
В 16.00 на сайте онлайн-музея покажут презентацию серии роликов, объединенных общей концепцией – «Антология самоизоляции». Политики и музыканты, журналисты и поэты, чья творческая и профессиональная деятельность связана с Ленобластью, расскажут о своем опыте жизни в условиях самоизоляции. По замыслу организаторов, данная презентация станет центральным событием «Ночи музеев».
Всеволожский район будет представлять музейно-мемориальный комплекс «Дорога Жизни», который на своем сайте покажет виртуальным посетителям экспозицию нового музея «Дом авиаторов».
Подготовила Светлана Завадская
Фото Антона Ляпина из архива