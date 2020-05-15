Губернатор побывал с антивирусной инспекцией в «красной» зоне

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил, как соблюдается во Всеволожском районе «масочный» режим. Напомним, что наш район отнесен к «красной» зоне из-за большого числа инфицированных и заболевших граждан.

Губернатор проверял крупные торговые точки. Были замечания, но в целом продавцы работали в масках и перчатках, то есть соблюдали ограничительные меры.

«Противовирусная» инспекция, как уже успели окрестить рабочую поездку губернатора во Всеволожский район, коснулась сетевого магазина и рыночной площади в Сертолово, а также сетевых магазинов в деревне Агалатово.

Глава региона пояснил, что маски нужно носить обязательно, особенно в общественных местах, «и это надолго, к сожалению. И бизнес надо к этому приучать, и людей, и вообще всех».

– Отрадно, что бизнес оценил инициативу руководства региона, давшего «зеленый свет» бизнесу, и предприниматели приняли новые «правила игры», которые, в конечном итоге, преследуют единственную цель – сохранение здоровья граждан! К слову, в обоих поселениях раздавались бесплатные средства защиты, – сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.