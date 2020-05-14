Комитет жилищного контроля и надзора проверил Морозовское поселение

Проверка, организованная Комитетом жилищного контроля и надзора Ленинградской области, прошла в Морозовском городском поселении 13 мая. На предмет санитарного состояния подъездов выборочно проверили 10 многоквартирных домов на ул. Хесина, Северной, Пионерской, Жука, Мира, Первомайской и в квартале Петрокрепость.

Представитель Комитета обошел все подъезды выбранных домов, поднялся по лестнице до верхних этажей, проверил состояние подоконников, почтовых ящиков, перил, батарей отопления.

Замечаний было немного. Проверяющий отметил, что по сравнению со многими другими поселениями дезинфекция подъездов в поселке проводится хорошо.