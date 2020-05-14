В Сертолово появилась противоаварийная остановка

Такая остановка появилась на Выборгском шоссе. Дорожная служба установила там павильон с демпфером. Это устройство, которое при возникновении аварийной ситуации должно предотвратить наезд автомобиля на людей, стоящих на остановке.

Выборгское шоссе – одна из самых оживленных трасс региона, по ней проходит больше 20 тысяч автомобилей в сутки. Там случались серьезные ДТП. Демпфер установлен справа от остановки. Ударную волну в случае вылета машины с дороги примут на себя толстые железные жгуты, находящиеся внутри устройства. Павильон окрашен в ярко-оранжевый цвет и хорошо виден водителям в темное время суток. Стены остановки тоже должны обеспечить безопасность людей – они выполнены из ударопрочных стекол.