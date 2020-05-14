В парке «Оккервиль» будут расти не только деревья, но и лечебные травы

К осени жители города Кудрово ожидают преображения своего любимого места отдыха – парка «Оккервиль» – на днях там начались работы по благоустройству парковой зоны в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».

Пока на объекте установлено только ограждение, но в скором времени планируется приступить к реконструкции детской площадки. Уже на следующей неделе должны начаться подготовительные работы. Несмотря на масштабную реконструкцию, полюбившаяся горожанам рекреационная зона, по виду напоминающая корабль, останется без изменений.

После завершения работ по благоустройству берег реки Оккервиль украсит деревянная набережная. Также в парке появится новая широкая аллея, качели и песочница для малышей, оборудованные навесами; скамейки и клумбы с многолетниками.

Окончание работ по благоустройству парка «Оккервиль» намечено на 15 сентября – к этому времени в парковой зоне также будут высажены яблони, клены и липы, а украшением клумб станут целебная эхинацея, благородная мелисса и ароматный чабрец.

Светлана Завадская