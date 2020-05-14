В «Островках» будет современный стадион

Новый и современный стадион с искусственным покрытием появится в детском лагере «Островки». Этот уголок на карте Всеволожского района уже давно стал излюбленным местом отдыха ребят из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

– За последние годы у нас все изменилось, – говорит директор лагеря Андрей Ковалев. – Просторные помещения, современная медсанчасть, комнаты для вожатых. Заменены освещение и очистные сооружения, отремонтирован клуб, а теперь появится и новое футбольное поле. На строительство покрытия было потрачено около 7 миллионов рублей.

В рамках проекта построены футбольное поле с современным покрытием размером 20х40, три беговые дорожки и баскетбольная площадка. К 22 мая завершатся все подготовительные земляные работы, а уже 23 станут клеить покрытие. Сдача объекта намечена на 25 мая.

По словам Андрея Юрьевича, футбольное поле не удалось бы построить без слаженной работы администрации Всеволожского района.

– Лагерь готов к приему детей, но все зависит от эпидемиологической ситуации, – говорит директор лагеря «Островки». – Нас уже проверяли специалисты из Роспотребнадзора, которые вынесли вердикт: лагерь готов к приему детей. Поэтому мы надеемся, что уже первого июля к нам заедут первые посетители. Но это только предварительные прогнозы.

– Для жителей района детский лагерь «Островки» – это приятные воспоминания о детском отдыхе, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Безусловно, лагерю нужно возрождение в новом формате. И стадион – первый шаг на пути к современным требованиям отдыха.

Отметим, что лагерь был основан давно, и точную дату, когда его учредили, назвать трудно. Согласно легенде, здесь в далеком 1936 году планировалось открыть секретную лабораторию Академии наук СССР. Якобы сам академик Игорь Курчатов должен был руководить здешними разработками. Перед началом Великой Отечественной войны решение о создании секретного объекта переиграли. Таинственную лабораторию перенесли в другое место, а тут решили построить детский лагерь.

В наследство от недостроенного секретного объекта лагерю достались столовая, некоторые недостроенные здания и так называемая постаментная комната. Последнюю не раз пытались привести в порядок. Сколько ни старались разрушить стену, все тщетно. Строители никак не могут сломать ее. Привлекали специалистов, которые так и не смогли понять, из каких строительных материалов был возведен этот постамент.

Еще одна удивительная конструкция находится в самом центре столовой. Это – огромная труба, ведущая в неизвестный тоннель. Много разных небылиц рассказывают про этот неизведанный подземный ход. При этом к нам не раз наведывались ученые-историки, которые измеряли радиационный фон и проводили разные опыты. Ничего не нашли.

А все попытки выяснить, из каких строительных материалов возводилась труба в столовой, не увенчались успехом. Новейшая история детского лагеря «Островки» датируется 2008 годом. Именно в это время уникальный уголок был передан на баланс Всеволожского района.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»