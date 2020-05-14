Во Всеволожском районе волонтеры раздают маски бесплатно

Вчера жители и гости города Кудрово стали свидетелями и участниками долгожданной акции – бесплатной раздачи волонтерами защитных масок. Получить заветное СИЗ (средство индивидуальной защиты) можно было сразу в двух популярных городских местах – у входа в парк «Оккервиль» и «МЕГА-парк».

Необходимо отметить, что в нашем районе мероприятие проходит уже в пятый раз – ранее маски бесплатно раздавали во Всеволожске, Мурино, пос.им. Морозова и Свердлова. Акцию поддержало региональное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В местном отделении «ЕДИНОЙ РОССИИ» подтвердили, что акция не носит разовый характер, и будет действовать, пока в этом есть необходимость. Волонтеры будут работать в различных населенных пунктах, чтобы СИЗы могли получить как можно больше людей. Увеличится и количество раздаваемых защитных масок.

Светлана Завадская