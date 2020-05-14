Во Всеволожске горел жилой дом

Сегодня, 14 мая, в 4.55 утра на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Антоновском переулке города Всеволожска горит жилой дом.

Бойцы Всеволожского пожарно-спасательного гарнизона оперативно выехали на место происшествия. По сообщению ГУ МЧС России по Ленинградской области, восемь пожарных 93 пожарно-спасательной части боролись с огнем. Было задействовано две единицы спецтехники. Через 40 минут, в 5.35 пожар был ликвидирован.

На данный момент установлено, что пожар возник в частном доме площадью 45 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, причины возгорания пока не известны. Дознание ведет отдел надзорной деятельности Всеволожского района.

Лада Крымова по материалам открытых источников