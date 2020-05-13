Чемпионат мира по пахоте отложили на год

Международное состязание механизаторов пройдет во Всеволожском районе в 2021 году. Ранее на чемпионат зарегистрировались более 30 команд со всех концов света. Мероприятие должно было пройти летом текущего года на полях ЗАО «Племенной завод Приневское», но из-за эпидемиологической ситуации его отложили.

Как рассказали в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Всеволожского района, планировалось, что в соревновании примут участие лучшие пахари из Австралии, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Канады, Кении, Косово, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Ирландия, Северной Ирландии, Словении, США, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Шотландии, Эстонии. Вот только коронавирус внес свои коррективы, и даты проведения были изменены.

Тем временем в августе в Крыму планируется провести чемпионат России, на котором выберут лучшего механизатора. Напомним, что в прошлом году главный приз этого соревнования – новенький трактор Agrolux 4.80 получил победитель Всероссийского чемпионата пахарей, механизатор из ЗАО «Племенной завод Приневское» Александр Дерюгин.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива