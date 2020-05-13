Начался ремонт 12-километрового участка трассы Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск

Обновление асфальта начнется от границы города и области, затронет участок под Кольцевой автодорогой, пройдет через деревню Новосаратовка и завершится в поселке им. Свердлова. Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба правительства области.

В ходе ремонтных работ предусматриваются: укладка двух слоев нового асфальтобетона, укрепление обочин и замена остановочных павильонов. В завершение будет нанесена износостойкая разметка.