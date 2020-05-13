Запрет на посещение столовых, кафе и ресторанов все еще действует

Не успели жители Всеволожского района порадоваться «послаблениям» в режиме ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, как вышло дополнительное приложение к уже подписанному губернатором постановлению.

Так, радость рестораторов и их потенциальных гостей оказалась преждевременной – в «красной зоне» – наиболее тревожной с точки зрения эпидемиологической ситуации в регионе, – по-прежнему действует запрет на посещение столовых, кафе и ресторанов, даже на открытых террасах. Всеволожский район как раз возглавляет список областных муниципальных образований «красной» зоны.

Разочарование постигло и торговцев временных рынков и ярмарок – возобновление их работы тоже пока откладывается до особого распоряжения.

Зато обитатели «красной» зоны с 12 мая действительно могут посещать парикмахерские и салоны красоты – в масках и перчатках, а мастера в таком же наряде оказывать услуги по «уходу за волосами», как указано в постановлении. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима возложен на собственника заведения. Несоблюдение мер безопасности в условиях угрозы распространения инфекции может обернуться административным взысканием вплоть до приостановления деятельности.

Подготовила Светлана Завадская