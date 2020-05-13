В музыкальной школе заканчивается учебный год

С 12 мая во Всеволожском районе, пусть и со многими ограничениями, оживает трудовая деятельность. Но есть и те, кто продолжает работать в режиме самоограничения.

Директор МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки г. Всеволожск», заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская рассказала:

– Мы продолжаем работать в дистанционном режиме. Кроме занятий, ребята и преподаватели участвуют во Всероссийских, областных и региональных конкурсах, которые также проводятся по видеозаписям. Многие из них получают высокие звания: Гран-при, дипломы лауреатов 1, 2 степени.

Все обучающиеся готовятся к итоговой аттестации. В период с 18 по 22 мая пройдут контрольные уроки по теоретическим дисциплинам и академические концерты по видеозаписям, просмотр творческих заданий на отделении изобразительного искусства.

Работать в таком режиме нелегко, но мы делаем все возможное для выполнения учебного плана. Обычно на каждом отделении учебный год заканчивается праздничным концертом. Во всех классах звучат музыкальные инструменты, слышны вокальные и хоровые номера. В зале присутствуют преподаватели, родители, друзья, одноклассники.

Этого так сейчас не хватает! Но мы обещаем, что педагогический коллектив и обучающиеся школы еще не раз порадуют жителей и гостей нашего города и района своими замечательными концертами.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина