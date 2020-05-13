Всеволожские активисты Красного Креста поддерживают пожилых

Волонтеры Красного Креста в сотрудничестве с ребятами из всеволожского молодежного центра «Альфа» помогают людям старшего возраста. В Ленинградской области режим самоизоляции продлен до 31 мая, поэтому многие из тех, кому 60+, продолжают оставаться дома.

– Взрослым необходима поддержка, – говорит председатель Всеволожского местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова. – Сегодня у нас числится немало ребят, которые готовы помочь, но, к сожалению, многие не подходят по возрасту. Поэтому мы решили объединиться с ребятами из «Альфы». Сотрудничество с молодежным клубом у нас налажено давно. В этом году, еще до самоизоляции, они прошли курс по оказанию первой медицинской доврачебной помощи. Кроме того, мы активно сотрудничаем с отделом молодежной политики администрации Всеволожского района.

Ирэн Овсепян