Эрмитаж делится планами на будущее

– Когда закончится режим самоизоляции в стране, Эрмитаж откроется не сразу, – сообщил на онлайн-конференции директор Государственного музея «Эрмитаж» Б.М. Пиотровский. – Нам нужны будут две недели для того, чтобы перевести на более интенсивный режим систему вентиляции и другие коммуникации. Во время самоизоляции они работали в ослабленном режиме…

Онлайн-конференция Б.М. Пиотровского состоялась 7 мая на платформе Санкт-Петербургского отделения ИТАР-ТАСС. Борис Михайлович рассказал, что за время самоизоляции его сотрудники провели уникальную работу:

– Музей – всегда музей, даже если нет посетителей. Он работал, да только в новом, непривычном формате, – подчеркнул Б.М. Пиотровский.

Правда, для данного учреждения это – уже не первое испытание. В преддверии Дня Победы Борис Михайлович для сравнения рассказал, как работал Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны, когда две трети экспонатов (120 000 единиц хранения) были отправлены в эвакуацию в Свердловск. Иногда в Эрмитаже проводились экскурсии для военнослужащих, вырвавшихся на несколько дней с фронта. Экскурсоводы подводили военных к пустым рамам и говорили: «Вот здесь должна быть такая-то картина. История ее такова»… И бойцы слушали с большим интересом…

– Тогда нам было важно доказать, что мы на голову выше фашистов, которые пришли нас покорять. Сотрудники Эрмитажа говорили: «Мы боремся с фашизмом даже тем, что у нас в таких тяжелых условиях развивается культура», – прокомментировал Б.М. Пиотровский…

И сейчас, в наши непростые времена, Эрмитаж посетили сотни людей со всего мира, но только – виртуально. На официальном сайте музея в апреле 2020 года проводились экскурсии по залам, причем на разных языках (для тех, кто смотрел их за рубежом). Экскурсии проходили в режиме онлайн и через 24 часа исчезали с сайта.

В канун 9 Мая, в течение трех дней, на сайте Эрмитажа проходил проект «Победа 75». Он включал в себя: «Стену памяти» погибших во время войны сотрудников, виртуальную выставку предметов военного быта, а также – воспоминания сотрудников Эрмитажа и их детей, переживших войну. 9 Мая на сайте демонстрировались военные фильмы, в числе которых – «Поколение, уходящее в вечность». Эту киноленту сняла Белла Куркова, в ней снимались поисковики из Всеволожского района.

Кроме того, Борис Михайлович сообщил, что к 9 Мая было выпущено шесть книг о подвиге Эрмитажа, например, сборник документов и воспоминаний из архива музея «Хроника военных лет. 1941–1945».

8 мая должна была открыться очень интересная выставка под названием «По разные стороны линии фронта». На ней представлены письма и книги о блокаде, которые выпускали советские люди, и в то же время – фашисты. Это – взгляд на блокаду с двух совершенно противоположных точек зрения. Например, есть подарочный альбом, который немцы готовили к Рождеству 1943 года. Он был составлен на Ленинградском фронте, где гитлеровцы фотографировались на фоне дворцов и уникальных произведений искусства. Его предполагалось отослать в подарок семьям военных с подписями: «Мы здесь, и все это теперь – наше». Но пока выставка «По разные стороны линии фронта» еще не начала свою работу. О том, когда она откроется, руководство сообщит отдельно.

Несмотря на форс-мажор, Эрмитаж не изменил своих планов на 2020 год. Нам по-прежнему обещают две очень интересные выставки. Это – «Две Пальмиры» и выставка произведений китайского художника Джан Хуана. Выставка «Две Пальмиры» подразумевает культурное сотрудничество между Россией и Сирией. В Сирии есть исторический центр Пальмира, а Санкт-Петербург тоже часто называют «Северной Пальмирой». Что касается выставки Джан Хуана, то она будет особенно интересна молодым, потому что он – наш современник, художник-концептуалист и радикальный перфомансист. И главным событием этого сезона по-прежнему считается будущее открытие выставочного центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.

Конечно, жизнь музеев в самоизоляции не была безоблачной. Борис Михайлович Пиотровский признался, что Эрмитаж за этот период потерял половину своих доходов. Но он пообещал, что, когда Эрмитаж откроется, будет устроен большой праздник.

Людмила Однобокова