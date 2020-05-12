Молодежь почтила память воинов

В этом году празднование Дня Победы прошло в режиме онлайн. Но, несмотря на отмену мероприятий, Волонтеры Победы, объединившись с активистами Юнармии Всеволожского района, отдали дань уважения героям.

9 Мая они вместе возложили цветы к Братскому захоронению «Никто не забыт» на Румболовском мемориальном комплексе. После этого волонтеры отправились к ветеранам, чтобы вручить им подарки от активистов движения «Мы вместе». Ребята постарались сделать все возможное, чтобы показать ветеранам, что о них помнят. Кроме того, волонтеры провели немало онлайн-акций, участие в которых принимала молодежь.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Волонтеры Победы Всеволожский район»