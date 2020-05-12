Медленно и с осторожностью: Всеволожский район выходит из карантина

В Ленинградской области режим самоизоляции продлен до 31 мая, однако с сегодняшнего дня могут возобновить работу предприятия торговли, осуществляющие продажу непродовольственных товаров. Такое постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

При этом по-прежнему запрещена торговля косметикой и парфюмерией, а также использование кабин для примерки одежды. На территориях торговых предприятий действует обязательный масочный режим.

К работе могут приступить ярмарки и временные рынки на тех же условиях. Магазины должны обеспечить покупателям возможность приобретения защитных масок. Кроме того, возобновившие работу хозяйствующие субъекты должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима как продавцов, так и покупателей. Несоблюдение особых условий, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, может повлечь административную ответственность и приостановление деятельности.

Также с 12 мая во всех районах Ленинградской области возобновлено оказание стоматологических услуг. Кроме того, с сегодняшнего дня детям можно делать прививки.

Однако плановая госпитализация (кроме угрожающий жизни и здоровью случаев), а также поликлинический и амбулаторный прием пациентов приостановлены. Также по-прежнему запрещены профосмотры, кроме медицинских осмотров при приеме на работу и по направлению призывной комиссии. Вакцинация взрослого населения проводится только людям из групп риска по клещевому энцефалиту.

Всеволожский район находится в наиболее опасной с точки зрения эпидемиологической ситуации «красной» зоне, поэтому здесь запрещена работа кинотеатров и библиотек. Театры в Домах культуры могут проводить репетиции, однако публичные спектакли пока запрещены.

На сегодня в нашем районе запрещены занятия в спортивных секциях, студиях и клубах, однако разрешены парные или индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования раздевалок.

Занятия в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях – художественных, музыкальных, театральных – в «красной» зане, к коей относится Всеволожский район, пока не разрешаются.

Музеи могут с 12 мая возобновить свою работу, но в нашей «красной» зоне экскурсии могут проводиться только на открытом воздухе группами не более 5 человек, причем обязательное условие – защитные маски у посетителей и экскурсоводов.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива