Два школьных музея из Всеволожского района – в числе победителей областного конкурса

Стали известны итоги областного смотра-конкурса школьных музеев, прошедшего в честь 75-летия Победы. Более восьмидесяти образовательных учреждений 47 региона соревновались в семи номинациях за право считаться лучшими в сфере музейного дела. Школы Всеволожского района приняли в конкурсе достойное участие.

Победителем в номинации «Естественно-научные и технические музеи» стал Центр образования «Кудрово», где в начале марта нынешнего года был открыт школьный музей.

Его экспозиция размещена на площади 150 квадратных метров и поделена на четыре сектора, представляющих собой отдельные интерактивные зоны с мультимедийным оборудованием. Особенностью этого школьного музея стала быстрая смена тематических выставок в зависимости от их актуальности. Экскурсанты могут осмотреть музей самостоятельно – для удобства посетителей экспозиция оборудована «электронным гидом».

В номинации «Лучший исторический музей» лауреатом стал «Музей боевой славы Гвардейского минно-торпедного авиационного полка», созданный более 30 лет назад в Колтушской средней школе им. Академика И.П. Павлова. Его экспозиция посвящена летчикам «Полка Героев», которые еще в августе 1941-го бомбили Берлин, а затем защищали осажденный Ленинград.

И в настоящее время школьный музей ведет поисковую работу, поддерживает связь с ветеранскими организациями, участвует в патриотических акциях Колтушского поселения и Всеволожского района.

Победителям на развитие инфраструктуры музеев полагается премия в размере 130 тысяч рублей, лауреатам – 70 тысяч рублей.

Светлана Завадская