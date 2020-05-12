В Токсовском заповеднике родился зубробизончик

Многим нашим читателям доводилось бывать в Токсовском лесопарке. Зубропитомник, появившийся под Токсово в 1974 году, стал местом притяжения для множества горожан, впервые воочию увидевших могучих животных, занесенных в Красную книгу. Зубриха Лира и бизон Миша быстро освоились на пяти гектарах лесного массива. Их первенца назвали Лима. Старожилы утверждают, что в отдельные годы стадо токсовских зубробизонов насчитывало 16 особей!

Когда же это живое хозяйство перешло в ведомство Всеволожского лесничества, от всего стада зубробизонов осталось две особи мужского пола. Август и Миша – два молодых быка, были готовы к продолжению рода, но в Ленинградской области зубробизонов больше не было.

Их удалось найти в Подмосковье. Серпуховский питомник продал двух молодых зубрих, и Милана и Мадама обосновались в Токсовском парке. А через два года на свет появилась Березка. Сейчас Березка сама готовится впервые стать мамой. Подрастают еще двое зубрят: Яша и Майя.

А в прошедшее воскресенье стадо пополнилось еще одним новорожденным. В зависимости от пола зубробизончика выбрано уже и имя.

– Если это самочка, значит, назовем Победа, а если бычок – просто Май! – сообщил директор Всеволожского лесхоза, заслуженный лесовод России Анатолий Петров. – Сейчас грозная мама не подпускает к младенцу даже ветеринаров.

А еще в планах лесничества расширить зону влияния зубробизонов до 16 гектаров и довести стадо до 16 особей.

Татьяна Трубачева