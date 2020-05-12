В Токсово увековечили имя выдающегося спортсмена Александра Карапузова

На Токсовском кладбище появился новый гранитный памятник выдающемуся прыгуну на лыжах с трамплина Александру Ивановичу Карапузову.

Александр Карапузов трагически погиб 7 мая 1995 года – в те годы, когда великие советские спортсмены оказались за бортом жизни и не были никому нужны. После этого его имя надолго забылось. Чтобы исправить эту несправедливость, спортсмены-ветераны в 2020 году собрали деньги. Среди тех, кто захотел достойно увековечить имя А. Карапузова, – мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Ребров, а также Владимир Омельченко (сын знаменитого двоеборца Сергея Омельченко) и другие спортсмены. По их замыслу памятник на могиле олимпийца должен быть таким, чтобы каждый, проходя мимо, мог почувствовать: «Да, это был спортсмен с большой буквы!».

Надпись на обратной стороне памятника Александру Карапузову начинается главными словами: «Воспитанник Кавголовской спортивной школы». Даже сейчас, когда этой школы больше нет, мы говорим о ней с гордостью…

Александр Карапузов родился 3 сентября 1955 года. Был представителем известной спортивной династии. Его тетя Ирина Турундаевская (Карапузова) была участницей Зимних олимпийских игр 1968 года, где завоевала 19-е место по слалому. Ирина Турундаевская и Александр Карапузов постоянно проживали и тренировались в Токсово.

Александр начал заниматься прыжками на лыжах с трамплина в 1967 году. Его личным тренером был Эйно Матвеевич Васильев. Уже в 1971 году А. Карапузов стал победителем Международного турнира «Дружба». Затем восемь раз становился чемпионом СССР и один раз – чемпионом Европы. Он – многократный победитель и призер международных соревнований. С 1972 по 1978 годы входил в олимпийскую сборную СССР. В 1975 году был удостоен звания «Мастер спорта международного класса». В 1976 году выступал за честь нашей страны на Зимней олимпиаде в Инсбруке, где вошел в десятку сильнейших спортсменов мира и занял высокое девятое место. В 1977 году установил рекорд на Красноярском трамплине. В 1979 году окончил школу тренеров при Военном институте физической культуры.

Когда Александр Карапузов входил в сборную СССР, слава Кавголовской спортивной школы гремела на весь мир. В сборной СССР Александр некоторое время выступал бок о бок с олимпийским чемпионом Владимиром Белоусовым. Вот что мне рассказал Владимир Павлович Белоусов:

– Александр был очень талантливым. Он прыгал красиво. У него был потенциал, чтобы встать на олимпийский пьедестал почета. Но, к сожалению, после 1974 года в нашей сборной стали происходить неприятные вещи: интриги, неоправданные замены тренерского состава, и Александру не дали проявить себя в полную силу. Добавлю еще, что в нашем составе сборной он был самым добрым человеком. Всегда приходил к товарищам на помощь и был безотказным. Таким я его и запомнил.

7 мая 2020 года исполнилось 25 лет со дня безвременной кончины А. Карапузова. Из-за того что посещение кладбищ на время коронавируса было запрещено, товарищи не смогли прийти к нему на могилу. Но они соберутся и проведут вечер памяти, как только появится такая возможность. А пока сообщение о том, что спустя 25 лет спортсмены постарались достойно увековечить память члена сборной СССР, было опубликовано на сайте Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Российской Федерации как важное событие.

Напомним, что на Токсовском кладбище, которое находится недалеко от железнодорожной станции Кавголово, лежат многие незаурядные спортсмены. Это и рекордсмен Советского Союза по прыжкам на лыжах с трамплина Виктор Рябинкин, и мастер спорта международного класса по лыжному двоеборью Валерий Копаев, и чемпионка СССР в скоростном спуске, член олимпийской сборной Ирина Турундаевская (Карапузова) и многие другие. По сути дела, мы можем сказать, что здесь, в Токсово, мы имеем мемориал выдающихся спортсменов СССР. Сюда можно ходить как на экскурсию, из которой можно узнать историю зимних видов спорта в СССР.

Людмила Однобокова