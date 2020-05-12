В области начался сезон повышенной пожарной опасности

С 1 мая на территории Ленинградской области действует особый противопожарный режим. Это означает, что введены следующие запреты:

— на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств при установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

— на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительных лесным насаждениям, атак же проведение иных пожароопасных работ.

— на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а так же на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.