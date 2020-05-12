В местах общественного пользования появляться без маски и перчаток запрещается

С 7 мая во Всеволожске, Мурино, Кудрово, Сертолово, в Янино, Новом Девяткино, п. им. Морозова, Буграх, Щеглово, Кузьмоловском, п. им. Свердлова, в деревнях Новосергиевка, д. Старая, д. Энколово вводится требование обязательного использования средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, респиратор, повязка) во время нахождения в общественных местах (в том числе в магазинах, аптеках), а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси.

Дополнительно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания необходимо использовать одноразовые перчатки. Такая мера регламентируется Постановлением главы районной администрации № 1403 «Об использовании средств индивидуальной защиты в населенных пунктах Всеволожского муниципального района Ленинградской области», и обусловлена угрозой распространения на территории района новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В остальных населенных пунктах Всеволожского муниципального района использование средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер.