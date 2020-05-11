Здесь расцветут и яблони, и груши…

Два года назад редакция газеты «Всеволожские вести» подключилась к работе по реставрации братской могилы девушек-лесорубов, которые погибли в августе 42 года на заготовке дров для блокадного Ленинграда в лесу, близ реки Самарки. Благодаря усилиям нашего корреспондента здесь появились архитектор В.М. Чурилин и скульптор Л.Я. Колибаба, которые откликнулись на просьбу разработать проект благоустройства мемориальной зоны. И вскоре макет будущего мемориала девушкам-лесорубам занял свое место в кабинете главного инициатора этого большого и нужного дела, директора Всеволожского лесхоза, заслуженного лесовода России Анатолия Федоровича Петрова, который мечтал восстановить памятник. И мы, журналисты, месяц за месяцем следовали за этой мечтой, публикуя материалы, объявляли сбор средств, связывались с исполнителями этого проекта. И вот накануне 75-летия нашей Победы эта мечта обрела, наконец, свои реальные черты.

…Жаль, что мы не телевидение, тогда эти кадры были бы еще убедительнее, но наш фотокорреспондент Антон Ляпин тоже остановил это мгновение: по воздуху на высоте многоэтажного дома, на стреле подъемного крана, плыла над весенним лесом символическая фигура девушки, не то вставшей на колени, не то склонившейся в глубоком поклоне, спрятав лицо в ладони. Фигура трагическая, скорбная, – и столько в ней невысказанной печали! По молодым жизням, по общей трагедии, объединившей всех. Война призвала две тысячи молодых, совсем еще юных девушек по комсомольскому призыву на заготовку дров для блокадного Ленинграда. Эти десять девушек из одной бригады погибли все вместе, в один миг, от вражеского артобстрела.

Мы уже писали, что это был день праздника, бригада получала переходящее Красное Знамя из рук Героя Советского Союза, легендарного летчика Евгения Преображенского, первым бомбившего Берлин еще осенью 41 года. Был концерт, праздничный обед, и девушки дружной стайкой пошли к костру за своей порцией каши. Тут и настиг их смертоносный снаряд. Говорят, что они все были ученицами Вагановского училища, поэтому их звали в бригаде «балетками», утверждают, что и похоронены они были все вместе в этой же воронке от снаряда. Все десять человек.

И вот, спустя 75 лет после войны, прекрасный майский, по-летнему теплый и солнечный день напоминает нам о цене победы.

Две команды – работники Всеволожского лесхоза и каменотесной мастерской из Санкт-Петербурга – встретились здесь накануне 9 мая, чтобы поставить все на свои места. А еще посадить липовую аллею из 75 деревьев, цветы и травы, яблони и груши. И вот скульптуру уже толкают по импровизированным рельсам, вот уже натужно скрипят цепи лебедки, – совсем непростое дело: водрузить гранитное изваяние на четырехгранный куб, чтобы оно встало именно так, как задумал скульптор.

А я, улучив минуту, беседую с человеком, благодаря которому все это состоялось.

– Мир не без добрых людей, – говорит Анатолий Федорович Петров, – и столько их, самых разных, откликнулось на наши просьбы. Им надо обязательно сказать спасибо: руководству Государственного предприятия «Курортный лесхоз», это они подарили девушкам 75 липовых деревьев, Выборгскому промкомбинату – они выделили нам 1400 цветов. И мы их сегодня посадим. Низкий поклон, особое спасибо Андрею Рудневу и мастерам его камнерезной мастерской за прекрасно выполненную работу. Если бы они не поверили в нас, не стоять бы сейчас здесь этому гранитному памятнику и не был бы обновлен обелиск, который за много лет, не в обиду никому, был запущен чрезвычайно: сиротская ограда, сотни раз перекрашенная, типовая стела, на которой уже с трудом читалась надпись, таблички с именами девушек лежали просто на земле, белилами, прямо от руки, были подписаны фамилии. И овраг, заваленный венками, которые копились годами. У меня сердце сжималось буквально от боли… Как будто родную могилу увидел в который раз в таком заброшенном виде. Рассказал свою идею о том, чтобы привести все в божеский вид, нашему коллективу, – ни один человек не сказал: «А нам это надо?!» Ведь мы делаем это все бесплатно, своими силами, в выходные, мы тут уже десятки субботников провели и привели все в достойное состояние.

Анатолий Федорович профессионально прикидывает, что еще надо сделать в плане благоустройства. Ставит, так сказать, задачи первостепенные, локальные и долгосрочные:

– Хвою еловую сейчас расправим, приберем, отмоем площадку, которую перед зимой заливали бетоном. Затем здесь скамейки встанут, которые тоже заказаны и тоже высечены из гранита, в одном стиле, – чтобы люди, когда придут, могли посидеть, посмотреть на этот памятник, помолчать, вспомнить и своих близких…

Да, за эти два года так много сделано: расчистили от бурелома и сухостоя площадку, вывезли несколько самосвалов хлама, посадили фруктовый сад, декоративные кусты. Построен новый мостик, скамейки встали по периметру всей территории. А еще – очистились и проявились, как на лакмусовой бумаге, эти слова на стеле: «Девушкам-лесорубам, работавшим на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибшим от вражеского артобстрела 23 августа 1942 года». Обелиск отмыт, приведен в порядок, теперь он по-новому смотрится. Да и еловые ветки лежат у основания, и желтые и фиолетовые «анютины глазки» радуют глаз…

– Красиво будет! – говорит молодой участковый лесничий Невского лесничества Владимир Константинов. – Народ сюда будет приходить. Гулять по липовой аллее, сидеть на этих скамейках. Надеемся, не будут здесь мусорить и бережно отнесутся к нашим трудам и к лесу, что вокруг.

А мы с Андреем Алексеевичем Рудневым рассматриваем скульптуру, которая уже встала на свое место – на четырехгранный куб, где высечены имена всех девушек, погибших в тот жаркий августовский день. Замечаю Рудневу, что структура этого балтийского гранита очень необычна: по всему камню идет полоска, вкрапление гранита другого цвета, красноватого, она как бы опоясывает девичье тело лентой… Как открытая рана.

– Или лампасина такая, как у партизан на шапке была, – высказывает свою версию директор каменотесной мастерской. Это и наш мастер, который вырубал скульптуру, – Анатолий Петрович Бондарчук, наш старейший, золотой мастер, тоже заметил. А еще обязательно назовем других наших мастеров: Михаила Кирика, который работал практически над всеми стелами для городов воинской славы России, Игоря Маруцхина и Максима Поздеева – все они внесли неоценимый вклад в благоустройство этого места, ставшего, по сути дела, уже мемориальным комплексом.

Конечно, нынешнее празднование, в связи с особыми обстоятельствами, не похоже на все предыдущие. Но тем не менее в честь Дня Великой Победы сюда придет почтить память павших небольшая делегация от администрации Свердловского поселения. Ждут и представителей областного правительства: председателя комитета по природным ресурсам П.А. Немчинова и директора ЛОГКУ «Обллес» М.А. Новикова, даже гости из Москвы обещали приехать – отдать должное тем, кто защищал Ленинград, и тем, кто не позволяет прорасти на могилам наших героев траве забвения. И мы тоже обязательно своей небольшой редакционной командой принесем цветы девушкам-лесорубам. Ведь они, как все девушки в мире, любили цветы…

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина