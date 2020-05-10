3d панорама «Прорыв» – в вашем компьютере

7 мая Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», который находится в городе Кировске, отмечал свой 35-летний юбилей. В настоящий момент Музей – заповедник состоит из двух больших зданий и экспозиции под открытым небом.

Первое здание было открыто 7 мая 1975 года в честь 40-летия Великой Победы. В нем находится диорама «Прорыв блокады Ленинграда», на которой отражены события с 12 по 18 января 1943 года. В 2018 году рядом с диорамой было открыто другое здание, в котором расположена 3d панорама «Прорыв». Ее создала группа поисковиков во главе с Дмитрием Поштаренко.

Многие из жителей Всеволожского района уже успели ее посетить. И оценили масштабность и силу воздействия. Но в первый год открытия перед входом стояли большие очереди, группы впускались только на полчаса, а этого не хватало, чтобы разглядеть детали и услышать подробный рассказ о каждой из них.

Сейчас появилась возможность наверстать упущенное. Для этого нужно только найти в социальной сети «В Контакте» страничку под названием «Музей-заповедник Прорыв блокады Ленинграда». Популярный блогер War Story вместе со своей видеокамерой прошел в те уголки 3d панорамы, которые обычная экскурсия обходит стороной. Например, вам не удалось бы заглянуть внутрь немецкой пулеметной точки или советского блиндажа, а теперь это стало возможным.

На страничке сообщества «Музей-заповедник Прорыв блокады Ленинграда» вы узнаете о таких вещах, про которые не успевают из-за нехватки времени говорить экскурсоводы. Например, что такое волховская трость? Или – для чего нужны были белые каски? Почему немцы любили собирать на местах боев русское оружие, и почему они предпочитали советские автоматы, особенно ППШ?

После 5 апреля на страничке «Музей-заповедник Прорыв блокады Ленинграда» начался проект «Герои панорамы Прорыв». Это – подробные рассказы о каждой из фигур на 3d панораме. Ведь за каждой из них стоят реальные исторические личности. Подобраны документы об этих людях, выставлены документальные фильмы и фотографии.

Мы советуем обратить на эту страничку внимание в связи с 75-летием Великой Победы.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива