Православные молятся за врачей

В период самоизоляции по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия молодежный отдел Выборгской епархии готовит третий выпуск пособия в иллюстрациях «Техника духовной безопасности» известного в СМИ как «православный комикс». Выпуск будет посвящен межличностным отношениям подрастающего поколения: первой любви, выстраиванию взаимопонимания в паре, подготовке к Таинству венчания и созданию семьи.

В это же время молодежный отдел Выборгской епархии создал стикер #молимсязаврачей с героем пособия «ТДБ» отцом Константином, присоединившись к акции журнала «Фома» «Молимся за врачей». Редакция журнала призвала поминать имена врачей, которые непосредственно работают с пациентами, инфицированными COVID-19.

Пособие «ТДБ» раздается молодежи бесплатно в ходе отдельных презентаций или постоянных мероприятий – например, встреч духовенства Выборгской епархии с молодежью на приходах, передается в библиотеки и в другие епархии по запросу.

Напомним, что выпуски пособия на русском и английском языках доступны для скачивания на сайте mytdb.ru Для мессенджеров Viber и Telegram созданы стикеры.

У героя «ТДБ», отца Константина, есть официальный аккаунт в Instagram и канал в Telegram: оба под ником @padre_kost

Подготовил Владимир Шемшученко