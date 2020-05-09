Танк Т-34 подъехал к Разорванному кольцу

В День Победы восхищение вызвали подростки, подъехавшие к мемориалу «Разорванное кольцо» на…танке. Это был Т-34 в уменьшенном варианте. Боевую машину спроектировал и собрал их отец.

Его зовут Юрий Владимирович Меренков. Он – инженер по своему первому высшему образованию, а сейчас является владельцем завода по выпуску мини-экскаваторов и мини-тракторов, который находится в поселке Металлострой.

Петербуржец Ю.В. Меренков со своей семьей каждое лето проводит в поселке Рахья на своей даче, и сейчас все они живут там. Четыре года назад Юрий Владимирович решил выпустить в целях патриотического воспитания собственных детей мини-танк. А детей у него четверо – «три сыночка и лапочка дочка».

Семья бережно хранит память о своем герое – Владимире Петровиче Меренкове, воевавшем в Великую Отечественную войну.

Первый мини-танк Т-34 вышел из стен завода только вчера. Фактически сыновья Юрия Владимировича проводили 9 мая первое испытание:

– Они почувствовали себя как инженеры-конструкторы на Великой Отечественной. После сегодняшней «покатушки» мы заметили у нашей машины некоторые недочеты, недели две будем их дорабатывать, и только после этого сможем говорить, что мини-танк готов к эксплуатации. Военные конструкторы поступали точно так же: пробовали на ходу, потом исправляли ошибки. И наши инженеры во время войны совершали гениальные разработки. Мы победили врагов не только храбростью, но и талантливостью нашего народа. Это мы хотим подчеркнуть для тех, кто захочет посмотреть нашу машину.

Мальчишкам быть танкистами очень понравилось. Этот Т-34 легок в управлении даже для не знакомого с техникой человека. Приборная панель – достаточно простая. Машина едет со скоростью 5 километров в час – на такой скорости никого задавить на дороге невозможно. И, конечно, для детей предусмотрены ремни безопасности.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина