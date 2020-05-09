«Радоница» и «Эдельвейс» участвуют в конкурсах

Во время самоизоляции у некоторых клубных работников возникают опасения: а не распадутся ли коллективы художественной самодеятельности? Вдруг люди привыкнут сидеть дома, а после окончания самоизоляции перестанут ходить на репетиции? – Но вот народному самодеятельному коллективу «Хор ветеранов «Радоница» это не грозит. Потому что ветераны – люди сознательные. В этом коллективе сейчас 32 человека, самой старшей из участниц – Раисе Александровне Мариной – 83 года. Есть в «Радонице» еще четыре женщины, которым по 80 лет, остальные – моложе.

В репертуаре хора – 65 песен, а во время самоизоляции ветераны стали разучивать новые песни. Руководитель и хормейстер Елена Ивановна Чернова разослала им по интернету слова. Два раза в неделю она включает конференцию на ватсапе, садится за музыкальный инструмент, а женщины на другом конце социальной сети пробуют исполнять текст под музыку.

Так что наши ветераны могут стать примером для молодежи. Они даже смогли внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Дома шьют медицинские маски, которые потом отправляют в Штаб волонтеров Санкт-Петербурга.

Осенью и зимой у хора «Радоница» и у вокально-эстрадного ансамбля «Эдельвейс», которыми руководит Елена Чернова, случалось по 2–3 концерта в неделю. Были конкурсы, были награды.

Например, в сентябре 2019 года «Радоница» стала лауреатом на V Фестивале творчества пожилых людей «Золото в годах». В ноябре на Международном фестивале «Мелодия осени» этот коллектив стал лауреатом 1-й степени, а «Эдельвейс» – лауреатом 2-й степени. В том же месяце «Эдельвейс» завоевал первое место на конкурсе авторской песни «Таланты». В декабре на VIII Международном Александро-Невском фестивале православно-патриотической авторской песни в Санкт-Петербурге «Эдельвейс» стал лауреатом 2-й степени.

В январе 2020 года, во время празднования прорыва блокады Ленинграда, во Всеволожске состоялась премьера песни «Блокадный храм». Хор «Радоница» исполнил ее под новый аккомпанемент. 22 января «Радоница» совместно с «Эдельвейсом» выступала в Александро-Невской лавре, на концерте, посвященном полному снятию блокады. А 27 января они уже давали концерт в Колтушах.

22 февраля в Александро-Невской лавре проходил концерт, посвященный 20-летию подвига шестой роты Псковского парашютно-десантного полка. И «Радоница» с «Эдельвейсом» выступали на этом концерте с музыкальной композицией «Помянем, братья, тех, кто нас с тобой закрыли».

В начале марта на празднике «Широкая масленица» в Разметелево группа «Эдельвейс» представила 40-минутный концерт, а уже 15 марта в Доме культуры «Выборгский» (Санкт-Петербург) проходил конкурс-фестиваль «Громить врага нам помогала песня». На этом фестивале «Радоница» завоевала третье место.

Некоторые выступления пришлось отменить из-за карантина, однако и из данной ситуации можно найти выход.

– Самоизоляция меня многому научила, – говорит руководитель клубного объединения КДЦ «Южный» Елена Ивановна Чернова. – Мы не ожидали, что будет организовано так много видеоконкурсов. Если бы я знала, то приготовила бы побольше видеозаписей. И я поняла, что к этому надо быть готовым всегда. Надо заранее записывать на видеокамеру лучшие номера, чтобы идти в ногу со временем…

К 9 Мая творческое объединение «Триумф» объявило международный онлайн-фестиваль. Для участия надо было только выслать видео. На этот конкурс от Культурно-досугового центра «Южный» были отправлены выступления «Эдельвейса» и хора «Радоница». Сразу после праздников должен быть объявлен результат.

Людмила Однобокова