Павшим – земной поклон
В творчестве члена Союза писателей России, журналиста газеты «Всеволожские вести» Владимира Шемшученко тема войны занимает особое место: отец Иван Иванович прошел войну и фашистские концлагеря; мама Лариса Владимировна, заслуженный учитель СССР, которой 16 мая исполняется 90 лет, девочкой-подростком помогала медсестрам в госпиталях, пела для раненых.
Сегодня в «Литературной газете» вышла подборка стихов Владимира Ивановича «Ненависть высшей пробы». Одно из стихотворений, посвященное трагическим военным событиям, мы публикуем на нашем сайте.
Вторая ударная
…Шли болотами, лесами,
Бросив пушки и обозы,
Сапогами, сапогами
Наступая на березы.
Шаг. Еще один. Осколок
Утонул в тепле шинели…
Хвоя – тысячи иголок! –
В обожженном взрывом теле…
В перелесках и болотах
Зарывали в плащ-палатках –
Мертвых! Мертвых! Мертвых! Мертвых!
С документами в подкладках.
Бор Мясной. Скорей бы вечер.
Ни команды, ни патронов.
Доедают человечину
«Мессершмиты» и вороны…
Ночь. Темно. Дотлел окурок…
Гимнастерка! Китель! Тельник!
Из разбитой амбразуры
Сладковатый запах тленья…
В свете гаснущей ракеты
Рты, распяленные в крике!
Хлещут плети голых веток!
Блики! Блики! Блики! Блики!
И виновным, и невинным
Дарит смерть простые позы…
Но цветут на вражьих спинах
Штыковых отметин розы!
Фото Антона Ляпина