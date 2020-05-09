Павшим – земной поклон

В творчестве члена Союза писателей России, журналиста газеты «Всеволожские вести» Владимира Шемшученко тема войны занимает особое место: отец Иван Иванович прошел войну и фашистские концлагеря; мама Лариса Владимировна, заслуженный учитель СССР, которой 16 мая исполняется 90 лет, девочкой-подростком помогала медсестрам в госпиталях, пела для раненых.

Сегодня в «Литературной газете» вышла подборка стихов Владимира Ивановича «Ненависть высшей пробы». Одно из стихотворений, посвященное трагическим военным событиям, мы публикуем на нашем сайте.

Вторая ударная

…Шли болотами, лесами,

Бросив пушки и обозы,

Сапогами, сапогами

Наступая на березы.

Шаг. Еще один. Осколок

Утонул в тепле шинели…

Хвоя – тысячи иголок! –

В обожженном взрывом теле…

В перелесках и болотах

Зарывали в плащ-палатках –

Мертвых! Мертвых! Мертвых! Мертвых!

С документами в подкладках.

Бор Мясной. Скорей бы вечер.

Ни команды, ни патронов.

Доедают человечину

«Мессершмиты» и вороны…

Ночь. Темно. Дотлел окурок…

Гимнастерка! Китель! Тельник!

Из разбитой амбразуры

Сладковатый запах тленья…

В свете гаснущей ракеты

Рты, распяленные в крике!

Хлещут плети голых веток!

Блики! Блики! Блики! Блики!

И виновным, и невинным

Дарит смерть простые позы…

Но цветут на вражьих спинах

Штыковых отметин розы!

Фото Антона Ляпина