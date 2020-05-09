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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Павшим – земной поклон

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В творчестве члена Союза писателей России, журналиста газеты «Всеволожские вести» Владимира Шемшученко тема войны занимает особое место: отец Иван Иванович прошел войну и фашистские концлагеря; мама Лариса Владимировна, заслуженный учитель СССР, которой 16 мая исполняется 90 лет, девочкой-подростком помогала медсестрам в госпиталях, пела для раненых.

Сегодня в «Литературной газете» вышла подборка стихов Владимира Ивановича «Ненависть высшей пробы». Одно из стихотворений, посвященное трагическим военным событиям, мы публикуем на нашем сайте.

Вторая ударная

…Шли болотами, лесами,
Бросив пушки и обозы,
Сапогами, сапогами
Наступая на березы.

Шаг. Еще один. Осколок
Утонул в тепле шинели…
Хвоя – тысячи иголок! –
В обожженном взрывом теле…

В перелесках и болотах
Зарывали в плащ-палатках –
Мертвых! Мертвых! Мертвых! Мертвых!
С документами в подкладках.

Бор Мясной. Скорей бы вечер.
Ни команды, ни патронов.
Доедают человечину
«Мессершмиты» и вороны…

Ночь. Темно. Дотлел окурок…
Гимнастерка! Китель! Тельник!
Из разбитой амбразуры
Сладковатый запах тленья…

В свете гаснущей ракеты
Рты, распяленные в крике!
Хлещут плети голых веток!
Блики! Блики! Блики! Блики!

И виновным, и невинным
Дарит смерть простые позы…
Но цветут на вражьих спинах
Штыковых отметин розы!

Фото Антона Ляпина

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