От Разорванного кольца до Цветка Жизни: Всеволожский район отмечает День Победы

Юбилейный День Победы состоялся, несмотря ни на что. Во Всеволожске праздничные мероприятия начались 8 мая сразу двумя знаменательными событиями.

Во-первых, официально открылся музей «Дом авиаторов». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не только присутствовал на торжественном открытии, но и поздравил в стенах музея жителей региона с великим праздником. Запись обращения прозвучала в ходе праздничного телемарафона по Ленинградскому областному телевидению.

Во-вторых, состоялся мотопробег, посвященный Дню Победы. Глава Волховского района Алексей Брицун, возглавлявший колонну, принял из рук главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского пламя Вечного огня у Разорванного кольца на берегу Ладожского озера. 9 Мая огонь был торжественно зажжен на праздничной церемонии в героическом Волхове.

9 Мая ко всем мемориалам вдоль Дороги жизни несли цветы и венки, хотя привычного многолюдья по понятным причинам не было. Румболовский мемориальный комплекс встречал небольшие делегации от правительства региона, Законодательного собрания, администрации района и совета депутатов. Конечно, приходили жители города, чтобы отдать долг памяти героическим защитникам Родины. Было много автомобилей с флагами и символикой Дня Победы.

Андрей Низовский и Игорь Петров, вице-губернатор Ленинградской области, руководитель аппарата губернатора, возложили цветы и к закладному камню парка в честь 75-летия Победы.

На всех мемориалах Дороги жизни 9 Мая побывал наш фотокорреспондент Антон Ляпин. Предлагаем вам познакомиться с его фоторепортажем.