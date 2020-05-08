«Умеешь сам – научи другого»: всеволожские парламентарии продолжают работу

Юные парламентарии не привыкли скучать. Они придумывают проекты, проводят мероприятия, посещают сессии и Школу актива. Сейчас их деятельность продолжается в немного иной форме, однако им без труда удалось подстроиться под новые реалии.

Более подробно об этом рассказывает спикер Парламента старшеклассников Всеволожского района Яна Токарук. По ее словам, активисты занимаются планированием будущих проектов, которые реализуют в следующем учебном году. Уже имеются некоторые наработки. Ребята хотели бы приобщить современных подростков к чтению, а также помочь ученикам младших классов освоить тонкости использования интернета.

В некотором смысле сложившаяся ситуация даже пошла школьникам на пользу. Например, у подростков появилось больше времени на обучение. Проект «Умеешь сам – научи другого» стал набирать обороты. В его рамках выпускники Парламента рассказывают действующим парламентариям о лидерстве, тайм-менеджменте, самоорганизации. Такие встречи проходят раз в неделю с помощью видеосвязи. Планируется проведение онлайн-конференции по подведению итогов этого учебного года.

Да и сама Яна времени зря не теряет. Ведь спикер должен быть интересным человеком, способным вести за собой других, так что необходимо все время самосовершенствоваться. Она учит английский язык и готовится к экзаменам. Кроме того, работает с документами Парламента. Еще до начала карантина девушка выиграла грант в конкурсе «Моя инициатива». Ее проект «#Little_friends» получил финансовую поддержку.

Основная идея проекта – воспитание ответственного отношения к домашним питомцам. В планах – изготовление листовок с соответствующим обращением к жителям поселения, а также проведение бесед в Рахьинском ЦО с участием сотрудника приюта «Всеволожский пес». Воплощать инициативу в жизнь она начнет уже после того, как нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Екатерина Королева