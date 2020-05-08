В связи с участившимися случаями мошенничества УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области рекомендует:

Никогда не впускайте в квартиру незнакомых людей, не передавайте им документы, не подписывайте принесенные незнакомцами документы.

Не поддавайтесь на провокации, требующие быстрого реагирования, не совершайте необдуманные действия, не паникуйте. Помните, что сбить с толку и запутать жертву – главная задача злоумышленников,

В зависимости от сообщаемых обстоятельств перепроверяйте достоверность данных – позвоните в банк, мобильному оператору или членам семьи, если речь идет о них.

Если разговор осуществляется якобы с представителем правоохранительных органов, который сообщает, что родственник задержан сотрудниками полиции, выясните, из какого он отдела полиции, потребуйте, чтобы он сообщил свою должность, фамилию, имя, отчество, телефон, по которому возможно перезвонить. После звонка необходимо обратиться в указанный отдел полиции и узнать, действительно ли родственник задержан сотрудниками полиции, а также перезвонить родным и близким для выяснения обстоятельств.

Не торопитесь делать то, о чем просят по телефону, смс-сообщению.

Не перезванивайте на незнакомые абонентские номера, на абонентские номера, с которых отправлено смс-сообщение.

Не сообщайте незнакомым лицам данные своих документов, банковских карт, пин-коды.

По возможности сделайте снимок с телефонного экрана (скриншот) для последующей передачи доказательств в правоохранительные органы.

Не распространять в интернете личную информацию.

Не используйте в сети интернет абонентские номера своих сотовых телефонов, к которым «привязаны» банковские карты.

Гражданам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых разъяснять им, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера.

Если пожилой человек получает пенсию на банковскую карту, то предложите свою помощь в снятии с карты денежных средств.

По возможности установите специальные программы, которые защитят наш телефон от разных вирусов, способствующих списанию денег с баланса.