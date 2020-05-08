Спортсмены делятся боевым духом через поэзию

В период «больших выходных» спортсмены всеволожского Клуба боевых искусств «Сатори», успешно проводящие онлайн-тренировки, поздравили с Днем Победы ветеранов и жителей города чтением патриотических стихотворений, написанных одним из руководителей этого спортивного объединения – Вячеславом Юрочкиным.

Патриотическая акция, организаторами которой выступили также президент клуба Андрей Кулаковский и исполнительный директор Сергей Хорошков, напомнила детям о событиях Великой Отечественной войны и тем самым послужила благородному делу – воспитанию подрастающего поколения.

Владимир Шемшученко