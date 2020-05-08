Первый виртуальный маршрут по местам боевой славы

Аудиогид «Дорога жизни», разработанный в рамках онлайн-проекта «По следам боевой славы Ленинградской области», стал доступен на платформе Izi.Travel, сообщает пресс-служба правительства.

Начинается маршрут протяженностью 60 км у памятника регулировщицам, заканчивается – у стен крепости «Орешек».

47-километровый путь по «Дороге жизни» включает в себя такие знаковые мемориалы, как «Цветок жизни», «Балтийские крылья», «Румболовская гора», Дом авиаторов, памятник Катюше, Осиновецкий маяк, «Разорванное кольцо».

Маршрут продолжительностью 2,5 часа рассчитан как для автолюбителей, так и для велопрогулок, и озвучен профессиональными дикторами «Дорожного радио».

Напоминаем, что «Дорога Жизни» – первым в серии из шести аудиогидов, подготовленных к 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке администрации Ленинградской области.